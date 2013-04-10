Курсовая по лингвистике

$50
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Завершен1 заявка159 просмотров

Тема: Понятие блендинга в английском языке.

Объём: 20 стр.

В работе примеры на русском и английском.

Срок: 5 дней.

Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:

- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;

- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;

- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка, на карту Сбербанка, но тогда оплата в течение нескольких дней.

12 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
5 дней
Работа была сделана в срок и согласно требованиям. Спасибо.
Сотрудничать с Андреем - одно удовольствие! Четкая постановка проблемы, мгновенный выход на связь, оперативная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад