Доработать заключение к дипломной работе

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Завершен2 заявки139 просмотров

в заключении написать прям под цифрами выводы и рекомендации по всей работе,но они не должны совпадать с выводами по главам

срок - - до 23.00 сегодня

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12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо,доволен данной работой)
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад