Курсовая по педагогике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки158 просмотров

Предмет: Методика и технология работы педагога дополнительного образования детей

Тема: Ознакомление младших школьников с куклой-марионеткой

Тип: курсовая только теория

Объем: 30 листов

Срок: 11.04.2013

Пожелания:

хочется понятную и структурированную работу. побольше примеров и опоры на современное творчество, на деятельность с марионеткой.

возраст детей указан и хочется раскрыть максимально дополнит.образование в данной сфере(для применения этой работы в будущем)

12 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров