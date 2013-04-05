Курсовая по методике преподавания физкультуры

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Предмет: Методика преподавания физической культуры

Тема: Методика подготовки в армрестлинге детей с 12 до 14 лет (группа из 20 человек)

Тип: курсовая с практич.частью

Объем: 35 листов

Срок: 08.04.2013 - половина работы(план, введение, 1 глава) ,12.04.2013 - вся работа.

Пожелания:

по работе:

1) Группы начальной подготовки

2) Методика преподавания

3) Эксперементная работа и выводы по этой работе.

12 лет назад
berqt
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14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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