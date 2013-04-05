Курсовая по метрологии

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ВУЗ: станкин

Факультет: метрология

Тип: курсовая

Тема: автоматизация оптоэлектронной измерительной системы на примере рефрактометра

Количество листов: 35-40

Сроки: 10 апреля

Прочее: оптическая схема , конструкция внешнего вида схема и фото ,программное обеспечение ,форма представления результатов

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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