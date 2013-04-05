Практическая работа по физкультуре

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Работа листов на 25-30

Тема:соотношение скорости, темпа и шага сильнейших спортсменок мира в плавание способом брасс

План работы: введение

Глава 1 литературный обзор

2 цель и задачи, методы организации исследовании

3 результаты исследования

4 выводы

5 практические рекомендации таблицы, рисунки, приложения, список литературы

в приложениях должны быть таблицы, таблицы у меня есть,таблицы ,приложения ,графики и список литературы должны выводится на экран рецензия в конце, на анг языке в пять строчек

Сроки до 15 апреля

12 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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