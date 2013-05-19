Курсовая по праву - хищение

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок119 просмотров

Тема: Понятие признаки и виды хищения

Требования: объем работы 25стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: задачи, цели, актуальность работы, объект, предмет исследования

пожелания преподавателя: чтобы не был переписан Уг Кодекс и его диспозиции а приведены примеры для каждого вида хищения.

Срок сдачи работы: обсуждается!!!

Жду предложений по цене!

12 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$45
7 дней
Отличная работа. Все на высшем уровне!
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад