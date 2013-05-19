Курсовая по праву - хищение

Тема: Понятие признаки и виды хищения

Требования: объем работы 25стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: задачи, цели, актуальность работы, объект, предмет исследования

пожелания преподавателя: чтобы не был переписан Уг Кодекс и его диспозиции а приведены примеры для каждого вида хищения.

Срок сдачи работы: обсуждается!!!

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