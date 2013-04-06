Диплом - управление персоналом

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Закрыт4 заявки255 просмотров

Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo yдepжaнию пepcoнaлa opгaни3aции

80 страниц

план есть, на утверждении

нужны введение и преддиплом.

далее ждем утверждения.

сдавать по главам после утв-я плана

речь+презент+рецензия

оформление строго

ап 80

срок-2 месяца.

стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров