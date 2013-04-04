Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки146 просмотров

Конкурентный анализ рынка образовательных услуг в сегменте дополнительного профессионального образования

сроки - 14-20 дней

антиплагиат.ру - от 70%

оплата и сдача по главам

12 лет назад
kogan87
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров