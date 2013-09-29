kogan87

Сергей kogan87

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

e-mail: [email protected]

Отзывы фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Дипломная работа по бухгалтерскому учету
Отличный заказчик!
Работа выполнена, хоть и с задержкой по срокам
Ответный отзыв
Tyron777
Аверин 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$170
10 баллов
11 лет назад
Диплом по праву
Спасибо за хороший заказ и быструю оплату дипломной работы.
Ответственный и профессиональный автор. Работа была сделана раньше срока. Клиенту все понравилось, доработок не потребовалось (все приняли с 1 раза)
Ответный отзыв
irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$165
10 баллов
12 лет назад
Дипломная работа по психологии
Сергей - хороший заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата, ответственный подход к делу. Рекомендую всем, кто ценит профессиональный подход к работе.
Прекрасный автор. все было сделано раньше срока. преподаватель был очень требовательным и пришлось редактировать не один раз. все правки были сделаны также раньше оговоренного срока. рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв