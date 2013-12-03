Диплом по психологии

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Закрыт5 заявок130 просмотров

Тема дипломной работы: Взаимосвязь эмоционального интеллекта и социально-психологической адаптации у сотрудников организации

объем - 80-90 стр.

сроки 1 месяц

уникальность - 70 и выше (сайт антиплагиат ру)

11 лет назад
kogan87
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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