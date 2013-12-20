Курсовая Материалы: их классификация и виды оценок

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Завершен2 заявки147 просмотров

Есть готовая Курсовая - Материалы: их классификация и виды оценок.

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»

Надо повысить оригинальность с 60% до 75%

11 лет назад
kergetova
Оксана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

annavinch
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$20
4 дня
Анна прекрасный исполнитель! Работать с ней одно удовольствие. Способна выдавать высокое качество работы с нужной степенью оригинальности. Всем рекомендую
В очередной раз осталась довольна совместной работой. Оксана не только замечательный заказчик, который умеет четко ставить задачи, постоянно находится на связи, отлично знает, что ей нужно от той или иной работы, но и просто душевный человек, общение с которым вызывает прилив положительных эмоций. Если критикует - то конструктивно, если хвалит - то от души.Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

annavinch
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад