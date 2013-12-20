Курсовая Материалы: их классификация и виды оценок

В очередной раз осталась довольна совместной работой. Оксана не только замечательный заказчик, который умеет четко ставить задачи, постоянно находится на связи, отлично знает, что ей нужно от той или иной работы, но и просто душевный человек, общение с которым вызывает прилив положительных эмоций. Если критикует - то конструктивно, если хвалит - то от души.Всем рекомендую!