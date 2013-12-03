Реферат

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Завершен2 заявки136 просмотров

Предмет: Материаловедение

Требования: Работа есть ее нужно подкорректировать дописать, надо оформить правильно и может какое заключение получится написать.

В эл виде. работа.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Татьяна, спасибо за быстрое выполнение работы. Приятно работать с ответственным и пунктуальным человеком!Чувствуется профессионал своего дела. Рекомендую.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничеством довольна!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад