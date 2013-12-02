Курсовая по политологии 5706

Тема: Основные направления политики «мягкой силы» в российско-украинских отношениях. Обзор источников литературы Объем: 30 стр. Срок — максимально возможный. необходимо написать курсовую, но в ней провести обзор использованных источников.

+прикладываю список литературы, которая подходит по теме и может быть использованав работе

Радио «Голос России». («Разговор с Константином Косачевым – сайт радио») 1. Косачев К.И. Имидж России зависит от каждого // Радио «Голос России». — 2013. — 04.03. 2. Косачев К.И. Россия повышает эффективность «мягкой силы» // Радио «Голос России». — 2012. — 15.10. 3. Косачев К.И. Россия повышает эффективность «мягкой силы» // Дмитрий Табачник: Попытки разделить народы Украины и России — сизифов труд. — 2012. — 10.09. 4. Косачев К.И. Россия повышает эффективность «мягкой силы» // Россия поддерживает свой авторитет в мире «мягкой силой». — 2012. — 03.09. 5. Косачев К.И. Россия повышает эффективность «мягкой силы» // Александр Чесноков: «Россотрудничество является элементом „мягкой силы“. — 2012. — 26.03.

Россотрудничество (САЙТ) 1. Константин Косачев встретился с молодыми экспертами России, Украины и Белоруссии // Россотрудничество. —2012. — 23.04. 2. Вечер российско-украинской дружбы в венском РЦНК // Россотрудничество. — 2012. 3. На Украине прошла встреча, посвященная дню российского дипломата // Россотрудничество. — 2011. — 09.02. 4. Торжественный прием в Российском центре науки и культуры города Киева в честь 65-летия Победы //Россотрудничество. — 2010. — 06.05. 5. Международная научно-практическая конференция в Киеве „Русская история в школьных учебниках. Опыт преподавания истории в странах СНГ и Балтии“ // Россотрудничество. — 2010. — 28.03. 6. Открытие нового здания Российского центра науки и культуры в Киеве // Россотрудничество. — 2009. — 11.06. 7. Концертная программа в Киеве „Давайте жить дружно…“, посвященная украино-российской дружбе //Россотрудничество. — 2010. — 15.01. 8. Художественная выставка в Российском центре науки и культуры г. Киева // Россотрудничество. — 2009. — 04.09.

Портал Правительства Украины (сайт) 1. Украинско-российские межпарламентские связи должны быть динамичными и содержательными //Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 25.12. 2. Украина и Россия достигли взаимопонимания по ряду вопросов // Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 22.11. 3. Украина и Россия достигли взаимопонимания по ряду вопросов // Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 12.10. 4. Культурное сотрудничество Украины и России будет расширяться // Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 26.09. 5. Премьер-министр открыл выставку „Украина в войне 1812 года“ //Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 26.09. 6. Украина и Россия будут праздновать 200-летний юбилей Тараса Шевченко вместе // Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 26.09. 7.Украина и Россия расширяют связи в сфере образования // Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 18.09. 8. Украина и РФ ведут переговоры о модернизации российских кораблей на украинских предприятиях //Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 22.08. 9. Николай Азаров: Украина настроена на реализацию ряда интеграционных проектов совместно с Россией //Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 27.06. 10. Николай Азаров: Украина заинтересована в активизации сотрудничества с РФ по контролю за оборотом наркотиков // Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2012. — 06.03. 11. Украина и РФ на правительственном уровне будут сопровождать крупные совместные проекты //Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2011. — 30.11. 12. Украина и РФ работают над улучшением безопасности судоходства в Азовском море и Керченском проливе //Правительственный портал органов исполнительной власти Украины. — 2011. — 19.07.

МИД РОССИИ (САЙТ) 1. О вручении медали Пушкина А.А.Дроздову за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры на Украине // МИД России. — 2012. — 23.06. 2. О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России А.И.Денисова с Послом Украины в Москве В.Ю.Ельченко // МИД России. — 2012. — 27.08. 3. О церемонии установки первого пограничного знака на российско-украинской государственной границе // МИД России. — 2012. — 08.11. 4. Об обмене приветственными телеграммами по случаю годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной // МИД России. — 2013. — 14.02. 5. О телефонном разговоре статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с первым заместителем Министра иностранных делУкраины Р.М.Демченко // МИД России. — 2013. — 21.02. 6. О встрече статс-секретаря — заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с первым заместителем Министра иностранных дел Украины Р.М.Демченко // МИД России. — 2013. — 15.03. 7. Об участии статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина в вечере в Национальном культурном центре Украины в Москве // МИД России. — 2013. — 25.05. 8. О встрече в Культурном центре Украины в Москве, посвященной памяти Г.И.Удовенко // МИД России. — 2013. — 19.06. 9. О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с участниками российско-украинских консультаций по урегулированию трагического инцидента в Азовском море // МИД России. — 2013. — 13.09.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МГИМО (Статьи): 1. Дергачев В.А. Восточноевропейский геополитический узел: Украина между Западом и Россией // Проблемы постсоветских стран /РАН. ИМЭПИ. — М., 2000. — Вып.1. — С.9–26. 2. Симон Г. Россия и Украина через десять лет после краха коммунистического режима: сходство и различия// Полис. —2000. — №6. — С.122–126. 3. СидороваН. Российско-украинские отношения// Обозреватель — Observer. — 2001. — № 1. — С.41–45. 4. Зиядуллаев Н. Россия — Украина: стратегическое соперничество или партнерство // Экономист. — 2002. — № 5. — С.64–71. 5. Максименко С.В. Перспективы интеграции России и Украины: в контексте общих европейских геополитических интересов// Право и политика. — 2002. — № 7.- С.68–73. 6. Сапрыкин В. ЕС — Украина — Россия: развитие сотрудничества в газовой сфере — залог энергетической безопасности Европы// Центральная Азия и Кавказ. — 2002. — № 5.- С.185–194. 7. Аникин В.И. Российско-украинское торгово-экономическое сотрудничество: проблемы и перспективы// БИКИ. —2003. — №51–52. — С.1–3. 8. Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Керчь,24 декабря 2003 г. // Дипломатический вестник. — 2004. — № 1. — С.66–67. 9. Петухов В.В. Россия,Белоруссия и Украина: что нас сближает и что разъединяет // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2004. — № 2. — С.3–16. 10. Нахамкин Г. Раздвоение Украины // Деловые люди. — 2004. — № 162. — С.44–47.

ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ (сайт) 1. Россия — Украина: новый вектор сотрудничества // Международная жизнь. — 2010. (конференция) 2. Россия-Украина: исторические и духовные корни объединяют народы // Международная жизнь. — 2013. (видео репортаж) 3. Гулевич В.А. Украина и славянство. Вопросы геополитики и культуры в контексте глобализации и атлантизма //Международная жизнь. — 2011. 4. Студнева Е.А. Российско-украинская конференция в Ялте: концептуальный взгляд в будущее // Международная жизнь. — 2010. 5. Гулевич В.А. О выгодах украино-российской интеграции // Международная жизнь. — 2012.