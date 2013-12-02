Дипломная работа

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Тема диплома:" Гендерные особенности формирования у старшеклассников в роли будущего родителя".

Объем 70 стр

Оригинальность не менее 80%

Сроки сдачи 35-40 дней с момента начало работы

Требуется составить план.

11 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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