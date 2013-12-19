Две презентации по философии в Power Point

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Завершен11 заявок190 просмотров

Добрый день! Нужны две презентации хорошего уровня по философии. Сделать нужно в Power Point. Материал будет из учебника (высшее образование), материал предоставлю. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость.

Личку не читаю.

11 лет назад
Little-Kosh
Полина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LevOrlov
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

LevOrlov
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад