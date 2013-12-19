Написать работу страниц на 10, тема: Этикет... 1. Начало и развитие этикета в ... 2. Формы обращения между родственниками (в России) приблизительно по 5 страниц +- Подробнее в Л.С.
Две презентации по философии в Power Point
Добрый день! Нужны две презентации хорошего уровня по философии. Сделать нужно в Power Point. Материал будет из учебника (высшее образование), материал предоставлю. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость.
Личку не читаю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен диплом. Проект мероприятий по развитию внешнеэкономической деятельности предприятия. (на примере ООО"ТЦ"ИнструментСервис ") Есть методичка. Срок выполнения 14-18 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен диплом. Проект мероприятий по совершенствованию системы управления качеством услуг таможенно-логистического комплекса (на примере ООО "ТЦ" Инструмент Сервис ") Есть методичка. Срок выполнения 14-18 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Оценка и управление стоимостью предприятия(Предприятие в отрасли связи и ИТ) Объем 20 стр. Уникальность от 75% по системе ...Закрыт11 лет назад
Дисциплина-международное право Тема-Территории со смешанным режимом Объем -25 стр АП-70% Срок- 3 дняРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
курсовая работа по Организации и планированию строительного производства? работа сокращенная (туда входит 1. архитектурная схема, но по ней есть уже заготовка, надо только в автокаде подправить, 2. календарный план, 3. выбор монтажных кранов, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Срок: 6 декабря Предмет: Организация безналичных рассчетов Тема: Система международных финансовых телекоммуникаций,их недостатки и преимущества Тип работы: Курсовая работа Кол-во страниц: 30 ...Закрыт11 лет назад
Тема во вложении. Объем и требования стандартные. Оригинальность по АП - от 70%. Срок - 6 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тема: Формирование картографических умений в курсе географии 8 класса" Требования: объем работы 70-80 стр, Оригинальность текста строго не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в ...Закрыт11 лет назад
Тема: Фенноскандия Требования: объем работы: 20 страниц, Оригинальность текста строго не ниже 85%, в работе обязательно должно быть введение, заключение, список литературы, нумерация страниц Работа должна быть высокого уровня! Срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад