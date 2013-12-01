Система международных финансовых телекоммуникаций,

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Срок: 6 декабря

Предмет: Организация безналичных рассчетов

Тема: Система международных финансовых телекоммуникаций,их недостатки и преимущества

Тип работы: Курсовая работа

Кол-во страниц: 30

Шрифт: 12 pt

Методичке нет

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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