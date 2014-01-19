Курсовая работа

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Завершен1 заявка96 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Экономика водного транспорта" на тему: "Экономическое обоснование оптимальной схемы доставки груза". Есть точно такой же пример работы, но с другими данными. Необходимо делать все по примеру. Также есть подробная методика выполнения работы. Срок 10-12 дней.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$140
14 дней
Все отлично! Спасибо за выполнение сложной работы!
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woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад