Курсовые по педагогике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки158 просмотров

Курсовая по педагогике. тема: Функциональный подход к изучению многозначных слов на уроках русского языка.

Курсовая. тема: Обучение младших школьников языковым средствам выражения согласия и возражения.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров