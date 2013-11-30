Нужно выполнить реферат по менеджменту

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Закрыт2 заявки97 просмотров

Нужно выполнить реферат по финансовому менеджменту, текст (теория) + задачи.

Работа срочная.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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