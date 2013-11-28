Курсовая работа

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Тема работы: Моделирование основных параметров pin-фотодиода

Предмет: Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства

Кол-во страниц и размер шрифта: 25-30стр. 14шрифт

срок 5 дней

11 лет назад
jrn2009
Марина 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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