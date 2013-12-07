Тема-Влияние стиля руководства на психологический климат в коллективе. Объем -80 стр Срок- 15 дней АП_75% План есть
Дипломная работа по физкультуре
Предмет: Адаптивная физическая культура (АФК)
Тема: Применение циклических упражнений в ходьбе и беге для профилактики распираторных заболеваний у младших школьников 8-9 лет
Объем: 70 листов
Срок: 7.12.2013
Пожелания:
с практической частью
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