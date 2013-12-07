Дипломная работа по физкультуре

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Закрыт3 заявки99 просмотров

Предмет: Адаптивная физическая культура (АФК)

Тема: Применение циклических упражнений в ходьбе и беге для профилактики распираторных заболеваний у младших школьников 8-9 лет

Объем: 70 листов

Срок: 7.12.2013

Пожелания:

с практической частью

11 лет назад
berqt
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7 лет назад

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