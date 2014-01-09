Написать реферат. Деловые коммуникации

Требуется найти данные на тему «Социальная адаптация и копинг-стратегии больных с аритмиями (нарушениями ритма сердца) и электрокардиостимуляторами (ЭКС)» Объем сколько получится (достаточно несколько страниц) и список использованной литературы. Желательно не только российские, ...