Написать реферат. Деловые коммуникации

$15
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Завершен5 заявок128 просмотров

Необходимо написать реферат на тему: Вербальные средства воздействия в процессе общения.

Срок выполнения до вечера 29.11.2013. До сегодняшнего вечера прислать введение.

Заимствованного текста не более 35 — 37 %

Объем работы 20 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5.

Прилагаю отдельным файлом требования к работе

11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$15
3 дня
Работы выполняются, все в срок, но АП оставляет желать лучшего!
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад