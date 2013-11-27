Реферат, финансы

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Закрыт6 заявок107 просмотров

Реферат

по теме «анализ авансированного капитала и эф-фективности его использования»

в работе: цели,задачи,основные этапы ,используемые приемы и способы.

Объем 15 -18 страниц .

Срок до 12 декабря .

АП от 80%

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11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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