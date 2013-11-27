Требуется найти данные на тему «Социальная адаптация и копинг-стратегии больных с аритмиями (нарушениями ритма сердца) и электрокардиостимуляторами (ЭКС)» Объем сколько получится (достаточно несколько страниц) и список использованной литературы. Желательно не только российские, ...
Реферат, финансы
Реферат
по теме «анализ авансированного капитала и эф-фективности его использования»
в работе: цели,задачи,основные этапы ,используемые приемы и способы.
Объем 15 -18 страниц .
Срок до 12 декабря .
АП от 80%
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