Отчет по педагогической практике (5743)

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Нужен отчет по пед. практике.

Срок - 1.12.13

методические указания по отчету по педагогической практике практике

2-3 главы одинаковые по количеству страниц

Введение и заключение по 1,5-2 страницы

интервал 1,5 шрифт 14

1 глава про учебное заведение СГА http://www.muh.ru/

2 глава Выступал в роли педагога, доносил информацию до студентов, либо семинар, тестирование, анкетирование

Экономическая группа № ОЭ1209

11 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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