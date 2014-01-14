Диплом по банковской сфере

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Завершен7 заявок146 просмотров

Тема: Совершенствование системы управления рисками российских банков на примере ВТБ 24

Имеются документы по данному предприятию. Ссылку предоставлю!

К диплому необходимо выполнить

Преддипломную практику: на примере Банк ВТБ 24. Период прохождения практики: с 21.10.2013 по 15.12. 2013г. 8 недель

Требования: Оригинальность текста не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в тексте, объем 70–80 стр

Работа должна быть высокого уровня!

Срок обсуждается!

Жду ваших предложений!!!

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад
$200
15 дней
Спасибо за отличную работу! Все сдано в срок и без нареканий!
Один из лучших заказчиков. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад