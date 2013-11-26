Курсовая работа

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Тема - Особливості експертизи бджолиного меду та фактори впливу на якісні зміни дослідної групи товарів.

Нужна вторая часть курсовой работы, то есть практическая.

Нужен анализ 5 ти образцов(любых торговых марок) с заполнением актов экспертизы. План экспертизы в файлах ниже.

Примерный план

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ

- Організація, об’єкт та методи дослідження результатів

- Документальне оформлення результатів проведення експертної оцінки якості

- Результати експертної оцінки якості дослідної групи товарів за органолептичними та фізико-хімічними показниками якості

11 лет назад
Mariya_2013
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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