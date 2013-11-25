Курсовая работа Предмет: Проектирование электрических станций Тема: Проектировние КЭС мощностью 3220 МВт Количество страниц: 40-70 ВУЗ: Ивановский Государственный энергетический университет Нужно спроектировать аналог Рязанской ГРЭС, турбины, генераторы, распредустройства и ...
Дипломные работы по финансам
Нужны 2 дипломные работы.
Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности (банкротства) (на примере ООО...)
Повышение эффективность использования основных фондов предприятия (на примере ООО...)
Требования приложены + методичка к оформлению.
Предприятия можно взять любые, но обязательно должен быть скан бухгалтерской отчетности (по которой будет делаться анализ: баланс и отчет о прибылях и убытках) с печатью предприятия, подписью руководителя и главного бухгалтера, так же должен быть устав предприятия. Это обязательно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Можно выбрать любую тему на выбор из приложенного к проекту списка. Тз в приложении. Сроки – до 29го ноября, максимум до 30го, но, конечно, чем быстрее – тем лучше. ...Завершен11 лет назад
Тема: Проблемы и перспективы развития туризма в Московской области для людей с ограниченными возможностями По срокам 1-1,5 месяца По уникальности - от 60% План работы - нуженРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт11 лет назад
предмет: "Технологическая оснастка" - материал будет в файле - там все указано с данными. все нужно выполнить по методичке. ЗАДАНИЕ ПО ОСНАСТКЕ.doc (50552320)Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Доброе время суток, мне нужны курсовые работы на тему: предмет "Финансы и кредит, инвестиции" 1) Аудиторское доказательство и их роль в аудите 2) Концепция существенности в аудите ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! требуется автор для написания курсовой работы по психологии Особенности моторного развития у детей с ОНР требования стандартные (объем около 30 страниц, теория и практика) Работа нужна не позднее 3 декабряРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема: Методы оценки зданий и сооружений в рыночных условиях Исправить 3 главу (со стр. 54). Надо чтобы появилась экономика (расчеты) в этой части.Завершен11 лет назад
Требуется человек, умеющий верстку формул в LaTeX. Требуется набрать несколько разделов математических формул за курс школы + университета. Оплата сдельная. Возможно долгосрочное сотрудничество.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Очень срочно нужно написать дипломную работу на тему: "Страхование жизни: проблемы, тенденции и перспективы. На примере Военно-страховой компании". Объем работы 85-90 страниц. Шрифт 14 Times New Roman. Сегодня нужен план работы. Сама работа нужна к ...Завершен11 лет назад
Срочно! Написать доклад для участия на экологическом форуме Тема: СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ Объем: 4-5 стр.; Шрифт: Times New Roman 14 ТЗ в прилепленном ...Завершен11 лет назад