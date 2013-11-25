Дипломные работы по финансам

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Нужны 2 дипломные работы.

Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности (банкротства) (на примере ООО...)

Повышение эффективность использования основных фондов предприятия (на примере ООО...)

Требования приложены + методичка к оформлению.

Предприятия можно взять любые, но обязательно должен быть скан бухгалтерской отчетности (по которой будет делаться анализ: баланс и отчет о прибылях и убытках) с печатью предприятия, подписью руководителя и главного бухгалтера, так же должен быть устав предприятия. Это обязательно.

11 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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