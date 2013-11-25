Курсовая

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок139 просмотров

предмет: "Технологическая оснастка" - материал будет в файле - там

все указано с данными. все нужно выполнить по методичке.

ЗАДАНИЕ ПО ОСНАСТКЕ.doc (50552320)

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров