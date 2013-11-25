Нужна курсовая работа по психологии

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Здравствуйте!

требуется автор для написания курсовой работы по психологии

Особенности моторного развития у детей с ОНР

требования стандартные (объем около 30 страниц, теория и практика)

Работа нужна не позднее 3 декабря

11 лет назад
333ra
Люба 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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