Дипломная работа

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Завершен3 заявки175 просмотров

Тема: Методы оценки зданий и сооружений в рыночных условиях

Исправить 3 главу (со стр. 54). Надо чтобы появилась экономика (расчеты) в этой части.

11 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YaetoyA
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
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Заявки фрилансеров

YaetoyA
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад