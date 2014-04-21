Курсовая по педагогике.

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Завершен3 заявки130 просмотров

Можно выбрать любую тему на выбор из приложенного к проекту списка.

Тз в приложении.

Сроки – до 29го ноября, максимум до 30го, но, конечно, чем быстрее – тем лучше. Шаблон прилагается. Таблицу на первой странице шаблона заполнять не нужно.

Предлагайте цену.

11 лет назад
Heljee
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад