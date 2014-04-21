Курсовая по педагогике.

Можно выбрать любую тему на выбор из приложенного к проекту списка.

Тз в приложении.

Сроки – до 29го ноября, максимум до 30го, но, конечно, чем быстрее – тем лучше. Шаблон прилагается. Таблицу на первой странице шаблона заполнять не нужно.

Предлагайте цену.