Дипломная по медицине

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Завершен3 заявки277 просмотров

Нужно выполнить часть кандидатской. Введение и 1 главу (аналитический обзор литературы) со списком используемой литературы. Страниц 40, 14 шрифтом через 1.5.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$138
7 дней
Жанна добросовестный исполнитель, работа была выполнена на высшем уровне. Рекомендую.
Замечательный заказчик, с которым можно и хочется сотрудничать! Никаких проблем ни с коммуникацией, ни с оплатой, ни с формулировкой ТЗ. +доброжелательное отношение, что немаловажно для интеллектуального труда

Заявки фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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