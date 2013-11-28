Гидрогазодинамика

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Завершен1 заявка118 просмотров

курсовая работа – Расчет гидравлического сопротивления магистрали

есть полная версия методички со всеми формулами, не помещается из-за объема, скину на почту

есть готовый шаблон по методичке, но надо немного изменить расчет по требованиям преподавателя

11 лет назад
zeusspiritt
Игорь 
37 лет
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Был
11 лет назад
1 отзыв

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Coxswain
Вадим 
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Coxswain
Вадим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад