Реферат по журналистике

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Здравствуйте! Необходимо выполнить реферат в соответствии с заданием. В качестве примера для анализа в реферате необходимо рассмотреть одну из следующих печатных СМИ: русский репортер;АиФ;правда севера;архангельск;бизнес-класс;ведомости;московский комсомолец;правда севера-запад;играмания и популярная механика.

Срок - чт, 28 ноября, 18.00 по Москве

Опалта только ЯД

Пожалуйста, предложите цену.

11 лет назад
jagga7
Галина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

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