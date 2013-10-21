Курсовая работа: Микроэкономика

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Задание прилагаем.

Объем: от 20 стр. Главное,чтобы все было верно.

От клиента: в таблицах вариант №9 ( по таблице 3 вариант узнаю)

Интересует цена.

Срок 5 дней.

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11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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