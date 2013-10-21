Нужно выполнить расчетную работу по вакуумной и плазменной электронике. Три задания.
Курсовая работа: Микроэкономика
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Задание прилагаем.
Объем: от 20 стр. Главное,чтобы все было верно.
От клиента: в таблицах вариант №9 ( по таблице 3 вариант узнаю)
Интересует цена.
Срок 5 дней.
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