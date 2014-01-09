Диплом: Уголовное право

$165
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Завершен6 заявок130 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Доказательства в уголовном процессе.

Объем: 60-61 стр

Срок 7-10 дней.

Цена 5000р.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: источники лит. 2012, 2013 года; по 2 сноски на каждой страницы; 3 главы;главы,подпункты пропорциональны.

К работе нужен план + доклад + презентация.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$165
10 дней
Как всегда все качественно и в срок.
Хорошие проекты и замечательный заказчик. Спасибо за предоставленную возможность поработать

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад