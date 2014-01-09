Нужно выполнить расчетную работу по вакуумной и плазменной электронике. Три задания.
Диплом: Уголовное право
Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Доказательства в уголовном процессе.
Объем: 60-61 стр
Срок 7-10 дней.
Цена 5000р.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
От клиента: источники лит. 2012, 2013 года; по 2 сноски на каждой страницы; 3 главы;главы,подпункты пропорциональны.
К работе нужен план + доклад + презентация.
Ждем ваших заявок.
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