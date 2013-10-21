Курсовые Инновационный менеджмент

Нужны 2 курсовые на разные темы

Объём работ 25-30 л. каждая

Темы любые из методички

Методичка ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/48C147ED29324F0CABF1B86AB43CDDB2

Можно взять только одну работу, тогда 2ю я оформлю другим заказом.

Сроки сдачи: 4 декабря

Стоимость: жду от вас (сразу указывайте сроки и стоимость в проекте)