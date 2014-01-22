Нужно выполнить расчетную работу по вакуумной и плазменной электронике. Три задания.
Диплом по планированию прибыли
Тема: Прибыль предприятия. Планирование и направления использования на примере ООО "Эшелон-К"
Компания занимается грузовыми авиаперевозками
Имеются документы по данному предприятию.
К диплому необходимо выполнить
Преддипломную практику: на примере ООО "Эшелон-К". Период прохождения- с 21.10.2013г. по 15.12.2013г. 8 недель
Требования: Оригинальность текста не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в тексте, объем 70–80 стр
Работа должна быть высокого уровня!
Срок обсуждается!
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