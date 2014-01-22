Диплом по планированию прибыли

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Завершен6 заявок175 просмотров

Тема: Прибыль предприятия. Планирование и направления использования на примере ООО "Эшелон-К"

Компания занимается грузовыми авиаперевозками

Имеются документы по данному предприятию.

К диплому необходимо выполнить

Преддипломную практику: на примере ООО "Эшелон-К". Период прохождения- с 21.10.2013г. по 15.12.2013г. 8 недель

Требования: Оригинальность текста не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в тексте, объем 70–80 стр

Работа должна быть высокого уровня!

Срок обсуждается!

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$150
20 дней
Спасибо за работу. Профессиональный подход. Работа пока выполняется!
Спасибо за проект! Рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад