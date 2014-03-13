Диплом,гму,блaгoycтpoйcтвo и oзeлeнeниe тeppитopии

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Завершен2 заявки147 просмотров

диплом,

Coвepшeнcтвoвaниe yпpaвлeния 6лaгoycтpoйcтвoM и o3eлeнeниeм тeppитopии

80 страниц

план есть, утвержден

сдавать по главам.

срок, стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$184
30 дней
Валентина сделала работу, сейчас замечания в исправлении. Все хорошо.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад