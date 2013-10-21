Диплом по биоэкологии

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Факультет, специальность:

фундаментальной медицины и биологии

Название предмета: биоэкология

Тема работы: особенности зимовки

воробьев

Тип работы: Дипломная работа, 5 глав

Количество страниц: 70-90

Количество используемых источников: 20

Срок выполнения работы: 21 день

Дополнительные сведения:

есть план с пометками от преподавателя:

Введение (включает актуальность, научную новизну, практическую значимость, цель, задачи)

Глава 1. История изучения домового и полевого воробьев в Волжско-Камском крае

Глава 2. Материалы и методы исследования.

Глава 3. Видовой состав зимующих птиц г. Казани

Глава 4. Особенности зимовки домового и полевого воробьев

Глава 5. Факторы и условия привлекающие птиц в городской ландшафт.

Заключение

Выводы

Список использованной литературы (на меньше 100 источнико

11 лет назад
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Валерий 
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15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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