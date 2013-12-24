Диплом психология

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Завершен8 заявок175 просмотров

Тема-Влияние стиля руководства на психологический климат в коллективе.

Объем -80 стр

Срок- 15 дней

АП_75%

План есть

11 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$200
10 дней
Спасибо за работу
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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