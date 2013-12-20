Диплом: Психология.

$165
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Завершен5 заявок111 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Проявление тревожности у мальчиков и девочек младшего школьного возраста.

Объем: 75-80 стр.

К диплому нужен план,презентация и доклад.

Цена 5000р

Срок 7-10 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

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11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$165
10 дней
Работаем не первый раз. Сотрудничеством довольны. Рекомендуем. Спасибо за работу.
Спасибо за заказ. Оплата в четко оговоренные сроки.

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
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