Диссертация (поиск информации)

Нужно найти и скачать:

Занин, Дмитрий Евгеньевич "Информационно-поисковая система с ранжированием на основе нейронных сетей с бинарной функцией выхода", 2009 г.

Можно скачать ее с http://rsl.ru/ но там нужно купить подписку на год. А мне надо одну вот ету роботу и нет смысла покупать подписку на целый год. Может кто-то из здесь рабоющих фрилансеров моет ее скачать по своей подписке?

Или же найти и скачать ету роботу на других ресурсах?

Рассмотрю все ваши предложения.

Интересует полная версия, а не автореферат.