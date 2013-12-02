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Завершен4 заявки137 просмотров

курсовая По теме "Исследование систем управления на примере ....", сроки кротчайшие, как сможете. Сколько будет стоить?

Организация любая по МСК и МО. срок желательно 3 дня.25 стр

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Работа на серьёзном уровне!
Хороший работадатель, побольше бы таких !

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад