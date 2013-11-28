Третья глава дипломной, маркетинг, туризм

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Закрыт7 заявок96 просмотров

Третья глава дипломной работы

Практическая часть.

Тема анализ маркетинговой деятельности туристской фирмы (на примере конкретной фирмы – дам исполнителю)

1 и 2 главы уже написаны.

Срок 10 дней

АП от 80%

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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