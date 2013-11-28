Тема-Влияние стиля руководства на психологический климат в коллективе. Объем -80 стр Срок- 15 дней АП_75% План есть
Курсовая работа по финансовому менеджменту
Всем доброго времени суток.
Необходимо выполнить курсовую работу по фин. менеджменту.
Тема и план на скане. Объем 30-35 страниц. Срок 5-6 декабря.
На примере Промсвязьбанка.
Пишите ваши предложения по стоимости.
С уважением,
Заявки фрилансеров
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