Курсовая работа по финансовому менеджменту

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Закрыт8 заявок108 просмотров

Всем доброго времени суток.

Необходимо выполнить курсовую работу по фин. менеджменту.

Тема и план на скане. Объем 30-35 страниц. Срок 5-6 декабря.

На примере Промсвязьбанка.

Пишите ваши предложения по стоимости.

С уважением,

11 лет назад
tatiana_ekb
Татьяна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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