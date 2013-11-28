Курсовая работа на английском языке.

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Завершен1 заявка100 просмотров

Требуется помощь в написании курсовой работы на английском языке, на тему Туризма.

Подробная информация в лс.

11 лет назад
Petit_soleil
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

panther_1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$25
6 дней
Спасибо огромное за замечательно выполненную работу ! Всё чётко по теме и в срок !
Всегда рада поработать с приятными людьми! Спасибо Вам за интересную работу :)

Заявки фрилансеров

panther_1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад