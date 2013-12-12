Курсовая: Управление затратами.

$33
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Завершен6 заявок157 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема работы: Анализ себестоимости продукции «Название предприятия» и пути ее снижения.

Объем: 30 стр.

Цена 1000р.

Срок 5-6 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$33
3 дня
Работа была трудная,Но Элеонора справилась. Спасибо за работу!
Спасибо большое за сотрудничество! Очень приятный и компетентный заказчик!!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад