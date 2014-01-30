Диплом, cиcтeма внyтpeнниx кoммyникaций, УП

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Завершен2 заявки127 просмотров

Pa3pa6oткa cиcтeMы внyтpeнниx кoMMyникaций в opгaни3aции (нa пpиMepe 3AO скажу в лс)

80 страниц

преддипломная практика на 35 стр.

преддипломную использовать при написании 2 главы по максимуму

сначала план на утверждение, потом преддиплом, потом главы по мере выполнения.

срок 2 мес.

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$200
30 дней
Элеонора оперативно сделала и сдала проект. Спасибо, Элеонора!
Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад